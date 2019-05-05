تجاوز إشارة قف مخالفة مرورية.. إليك غرامتها المالية

الخليج ٣٦٥ نت – شددت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية الوقوف عند إشارة “قف” في الشوارع، وأن عدم الإلتزام بذلك يعدُّ مخالفة مرورية.
وتأتي هذه المخالفة في جدول المخالفات رقم “4”، عقوبتها المالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٤)”.
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