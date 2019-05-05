الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات أوقات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات المنتشرة في 29 مدينة ومحافظة بالمملكة خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ، مبيّنة أن جميع محطات الفحص ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين حتى نهاية شهر رمضان، وستكون أوقات العمل، كالتالي: سيبدأ العمل في محطتي الرياض على طريق الدمام وطريق ديراب ومحطة جدة الثانية الواقعة بجنوب جدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وأبها والطائف والأحساء، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً، وسيكون عمل تلك المحطات خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً.

محطة الفحص الأولى بجدة الواقعة بحي النزهة، ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً.

محطة حائل والرس والخرج والمجمعة والخرمة وتبوك والجوف وجازان وبيشة والباحة ونجران ومحايل عسير وحفر الباطن وينبع وعرعر والخفجي والقريات ووادي الدواسر، ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اوقات عمل الفحص الدوري خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.