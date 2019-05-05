الخليج ٣٦٥ نت – نشرت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أهم أسباب الحوادث المرورية على الطرق، وهم كالتالي: الانشغال بالجوال.

السرعة الزائدة.

التجاوز الخاطئ.

عكس السير.

المراوغة بين السيارات. يُذكر أن دوريات قوات أمن الطرق تنتشر على الطرق السريعة؛ للتخفيف من نسبة الحوادث المرورية من خلال رصد ومتابعة التجاوزات على الطرق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على اهم اسباب الحوادث المرورية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.