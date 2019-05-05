تعرف على اهم اسباب الحوادث المرورية في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أهم أسباب الحوادث المرورية على الطرق، وهم كالتالي:
- الانشغال بالجوال.
- السرعة الزائدة.
- التجاوز الخاطئ.
- عكس السير.
- المراوغة بين السيارات.
يُذكر أن دوريات قوات أمن الطرق تنتشر على الطرق السريعة؛ للتخفيف من نسبة الحوادث المرورية من خلال رصد ومتابعة التجاوزات على الطرق.
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