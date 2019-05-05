كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عز العرب تطلق أستون مارتن سوبر لاجيرا في مصر.. والسعر مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مجموعة عز العرب لأول مرة في مصر سيارة Aston Martin DBS superleggera الأسطورية، والتي تأتي بمحرك سعة 5.2 لتر مزدوج الشحن V12، وجسم مصنع من ألياف الكربون الخفيفة، ويتعدى سعرها 8 مليون جنيه تقريباً.

قال إيهاب علام مدير عام شركة ألفا عز العرب، إن إطلاق السيارة أستون مارتن دى بى إس سوبر ليجيرا الجديدة، في مصر يدل على ثقة أستون مارتن العالمية في السوق المصري.

وأوضح أن مجموعة عز العرب تعمل بالأسواق المصرية منذ عام 1975 و شرفت بتقديم العديد من السيارات الفاخرة و التى توجت بأستون مارتن، و منذ عام 2013، و بدعم كامل و تعاون من أستون مارتن العالمية، تمكنّا من أن نقدم لعملائنا تجربة إمتلاك تتناسب مع معايير أستون مارتن العالمية و بذلك نكون قد نجحنا فى تقديم منتج فاخر لعملائنا المميزين و الوصول لمستويات غير مسبوقة فى تقديم الخدمات لعملاء هذه العلامة الثمينة.

من جانبه قال دان بالمر رئيس أستون مارتن لاجوندا الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و تركيا: "دائماً ما كان الشرق الأوسط سوق مهم لنا، و يتضح إلتزامنا للمنطقة واضحاً بتأسيس فريق إقليمي و الذى أشرف برئاسته. نحن نرى فى مصر مستقبل واعد جداً، كما رأينا نجاحات قوية بشركاتنا مع مجموعة عز العرب".

وأشار إلى أن الوقت الحالى يشهد تقوية وضعنا فى المنطقة مع تقديم خطتنا التوسعية للمئوية الثانية بمجموعة رائدة من الموديلات.

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وتابع: "نجحنا بتقديم ثلاثة من سبعة موديلات للمئوية الثانية: ال دي بي 11، الفانتاج، و الدي بي إس سوبر ليجيرا و التى نقدمها اليوم، وسيشهد العام 2019 أيضاً تقديم السيارة دي بي إكس، ال SUV التى ينتظرها الجميع من أستون مارتن، كما يشهد أيضاً تقديم أول سيارة رياضية فاخرة فى العالم، رابيد إي".

وأضاف بالمر، أن إسم الدي بي إس سوبرليجيرا يحيى فى الأذهان إسمان كبيران، فإننا نعيد إحياء إسم الدى بى إس الأسطوري و الذى ظهر للمرة الأولى فى عام 1967، أما سوبر ليجيرا فيعد تأكيداً على الإبداع و الريادة فى أعمال التصميم خفيفة الوزن من المصنّع الإيطالى تورينج.

ولفت إلى أن هذه السيارة الرائعة من فئة السوبر جي تي تحل محل السيارة الفانكويش إس. إن الدي بي إس سوبر ليجيرا مصنعة من ألياف الكاربون الخفيفة، لأداء خرافى من محرك 5.2 لتر مزدوج الشحن V12، لا يضاهيه إلا تصميمها الفريد.