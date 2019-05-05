بدأ تصنيع شاحنة مرسيدس اكتروس الجديدة كلياً في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد عام على إطلاقها في أسواق المملكة بالحفل الذي أقيم بمدينة الدمام، بدأت الشركة الوطنية لصناعة السيارات “ناي – NAI” بإنتاج شاحنة أكتروس الجديدة كلياً في مصنعها بجدة.

شركة الجفالي للمنتجات الصناعية (JIPCO) وبوصفها الموزع الحصري المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز التجارية في المملكة العربية السعودية عبرت عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز. وبهذه المناسبة فقد صرح المدير العام لشركة (جبكو) السيد / هيكو تشولز قائلاً: “بعد الإعلان الرسمي عن إطلاق شاحنات أكتروس الثقيلة والجديدة كليّاً في المملكة العربية السعودية العام الماضي، يسرنا في (JIPCO و NAI) التصريح بأن أكتروس الجديدة سيتم تجميعها بأيدي سعودية، وذلك اعتباراً من اليوم”. مضيفاً أن (JIPCO) تقدم الآن مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك خدمة العملاء.

ومما تجدر الإشارة إليه أن شاحنة أكتروس تعتبر النموذج الرائد في مجموعة منتجات شاحنات مرسيدس-بنز منذ بدء إنتاجها في عام 1996م، وقد باتت تعدُّ من أفضل شاحنات الخدمة الثقيلة في العالم. كما يذكر أن التجميع المحلي لشاحنة أكتروس في جدة كان قد بدأ في أواخر عام 1999م. واليوم وعلى مدى السنوات الماضية فإن شاحنات أكتروس تتمتع بسمعة كبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجميع أنحاء العالم، وذلك من حيث القوة والاعتمادية وأعلى مستويات السلامة.

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وبفضل مستوى الجودة غير المسبوق الذي تتمتع به؛ فإن شاحنة أكتروس تكتسب أعلى درجات الاعتمادية والموثوقية وحتى بعد أن تقطع مئات الآلاف من الكيلومترات وفي ظل أقسى الظروف وأكثرها تحديا. واليوم.. وبعد مضي أكثر من 20 عاماً على انطلاق أكتروس في المنطقة، فقد حان الوقت لنقل التراث العريق لشاحنات مرسيدس-بنز إلى مرحلة مستقبلية جديدة، وذلك عبر التجميع المحلي لـشاحنة أكتروس الجديدة في المملكة العربية السعودية.

المدير العام أشار إلى أن ” شركة الجفالي ملتزمة بالتوطين؛ حيث أنها قد أنشأت أول مصنع لتجميع الشاحنات في المنطقة منذ أكثر من 40 عاماً وكان ذلك في عام 1976م”، وقال: “لقد حافظنا باستمرار على معايير عالية لدرجة أن مصنعنا قد تم تصنيفه من بين أفضل مصانع مرسيدس-بنز خارج ألمانيا، وسنواصل التزامنا بهذه الروح، ونقوم بدورنا في تحقيق الرؤية 2030، وذلك من خلال تطوير وتنمية أهم مورد لدينا، ألا وهو الشباب السعودي الواعد”.