بترومين نيسان تفتتح أول صالة عرض في مكة المكرمة

الخليج ٣٦٥ نت – افتتحت “بترومين نيسان” الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في المملكة العربية السعودية اليوم أول صالة عرض لها في مكّة المكرّمة، الأمر الذي سيساهم في الوصول للعملاء بشكل أكبر وتوفير مجموعة من الخدمات المتميزة لهم. وتعتبر الصالة الواقعة في الكعكية على طريق الليث من أكبر صالات عرض “بترومين نيسان” في المنطقة الغربية” والتي توفّر خدمات البيع وما بعد البيع في المملكة. وتم خلال الافتتاح الإعلان عن إطلاق سيارة “ألتيما” 2019 الجديدة كلياً، المتوفرة في كافة صالات “بترومين نيسان” في المملكة.

تم بناء الصالة الجديدة بأحدث التصاميم والمعايير العالمية لتلبية احتياجات العملاء ، بإجمالي مساحة مباني تبلغ 2800 متر مربع. كما تضم الصالة الجديدة معرضاً يوفر أحدث موديلات سيارات نيسان و يستوعب ثلاثة عشر سيارة. ويبرز مركز صيانة بترومين اتوكير الكعكية كأكبر مركز للصيانة من بين 35 مركزأ لأتو كير حول المملكة بإجمالي مساحة تقدر ب 950 متر مربع. كما يوجد مركز خدمة للصيانة الدورية السريعة ومنفذاً لبيع قطع غيار نيسان الأصلية. جدير بالذكر أن بترومين نيسان توفر لعملائها في المملكة شبكة واسعة من صالات العرض والمبيعات وخدمات ما بعد البيع، وتدير حالياً 12 صالة عرض في 6 مدن مختلفة كالرياض، والمدينة المنورة والدمام والأحساء والخبر وجدة و مكة المكرمة

في هذا الإطار، قال سمير نوار، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بترومين “: “نطمح في ظل توسعنا حول المملكة لأن نصبح الشركة الرائدة لخدمات السيارات. حيث تلعب بترومين دوراً مهماً في قطاع السيارات بفضل شراكتنا مع “نيسان”، كما نسعى باستمرار إلى الحفاظ على مستوى خدماتنا المتميزة التي نوفّرها للعملاء. ويشكّل افتتاح صالة العرض في مدينة مكة المكرّمة إنجازاً مهماً لنا في المنطقة الغربية. ولهذا السبب، أنشأنا صالة عرض متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات.”

وتابع سمير نوار قائلاً: ” كما يسرّنا طرح الجيل السادس من “نيسان ألتيما” في السوق السعودي. حيث وضعنا خطة مبيعات متفائلة جداً لعام 2019 نظراً للطلب المتزايد على هذا الطراز الرائع من نيسان ألتيما ، وسنبذل قصارى جهدنا لتلبية هذا الطلب الكبير للمحافظة على تطلعات عملائنا.”

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وحضر الفعالية المدراء التنفيذيون في كل من شركة “نيسان العربية السعودية” و”بترومين نيسان” إضافة إلى مجموعة من أصحاب الشأن والإعلاميين.

ستتوفر “نيسان ألتيما” 2019 الجديدة كلياً بنسخ متعددة هي S و SV و SR و SLمزوّدة بمحرك سعة 2.5 لتر، إضافة إلى نسختي SV و SLالمزودتين بمحرك توربو سعة 2 لتر. ويمكن حجز النسخ المزوّدة بمحرك VC – توربو سعة 2 لتر خلال الربع الثالث من عام 2019. هذا ويمكن حجز تجربة قيادة السيارة التي تتوفر بمجموعة واسعة من الألوان في كافة صالات عرض “بترومين نيسان”.

يبدأ سعر “نيسان ألتيما” 2019 الجديدة كلياً من 83730 ريالاً سعودياً.