نيسان تقدم عروضاً حصرية على سياراتها في شهر الخير

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت “نيسان العربية السعودية” بالتعاون مع “سوق.كوم” وتطبيق “مُرني” لخدمات المساعدة على الطريق، مجموعة من العروض الجديدة والمميزة على مختلف سيارات نيسان تحت شعار “في شهر الخير… عروض نيسان طبعاً غير”، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويمكن للعملاء الاستفادة من العرض الخاص خلال شهر الخير بالحصول على مميزات عدة تتضمن خدمة المساندة على الطريق لمدة 3 سنوات، وقسائم شرائية قيّمة من “سوق.كوم”، بالإضافة إلى عروض خاصة للسيدات وموظفي الشركات الكبرى.

فسيتاح للعملاء الذين يشترون أياً من طرازات “نيسان” المدرجة في العرض خلال الشهر الفضيل الحصول على قسائم شرائية من “سوق.كوم” تتراوح قيمتها بين ألف و5 آلاف ريال سعودي وذلك بحسب الطراز المباع. كما يستفيد العملاء من خدمة تطبيق “مُرني” الذي يقدم خدمة المساعدة على الطريق لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ تسجيل السيارة في الخدمة.

وتشمل عروض نيسان 2019 خلال شهر رمضان المبارك نيسان باترول 2019، نيسان أكس تريل 2019، نيسان كيكس 2019، نيسان باثفايندر 2019، نيسان سنترا 2019، نيسان صني 2019، نيسان ماكسيما 2018. ويستطيع عملاء “نيسان” من خلال هذا العرض تحديد قيمة الدفعة والأولى والأخيرة بنظام الأقساط الشهرية، والاستفادة من إعفاء من الرسوم الإدارية إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.