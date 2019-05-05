اخبار السيارات

تعديلات جديدة تطرأ على سيارة لامبورجيني Urus

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات جديدة تطرأ على سيارة لامبورجيني Urus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة Speed-Buster بتعديلات على سيارة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة السيارات السوبر رياضية متعددة الاستخدامات- SUV.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها نجحت في رفع قوة المحرك ثماني الأسطوانات سعة 4 لتر من 650 إلى 793 حصان، وكذلك رفع عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1037 نيوتن متر.

ولم تفصح شركة التعديل عن معدل التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س، مكتفية بالإشارة إلى أنه سيقل عن المعدل القياسي البالغ 3.6 ثانية، بينما تظل السرعة القصوى التي تصل إلي 305 كلم/س.

وأشارت شركة Speed-Buster إلى أن تكلفة التعديلات التقنية، التي تجريها على سيارة الأراضي الوعرة من لامبورجيني Urus، تكلف 1999 يورو فقط( أي ما يعادل 38.500 جنيه مصري تقريباً).

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا