كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات جديدة تطرأ على سيارة لامبورجيني Urus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة Speed-Buster بتعديلات على سيارة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة السيارات السوبر رياضية متعددة الاستخدامات- SUV.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها نجحت في رفع قوة المحرك ثماني الأسطوانات سعة 4 لتر من 650 إلى 793 حصان، وكذلك رفع عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1037 نيوتن متر.

ولم تفصح شركة التعديل عن معدل التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س، مكتفية بالإشارة إلى أنه سيقل عن المعدل القياسي البالغ 3.6 ثانية، بينما تظل السرعة القصوى التي تصل إلي 305 كلم/س.

وأشارت شركة Speed-Buster إلى أن تكلفة التعديلات التقنية، التي تجريها على سيارة الأراضي الوعرة من لامبورجيني Urus، تكلف 1999 يورو فقط( أي ما يعادل 38.500 جنيه مصري تقريباً).