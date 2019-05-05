كتب: باسل الحلواني
كشفت مجموعة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز"، عن أرباحها على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام
ووفقاً لما أعلنته الشركة الإيطالية الأمريكية لصناعةالسيارات، فإن أرباحها بلغت خلال الربع الأول من 2019، 508 ملايين يورو (5ر566 مليون دولار)، فيما بلغ صافي إيرادات "فيات كرايسلر" خلال الربع الأول من العام
كما تراجع هامش أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 4ر4% مقابل 8ر5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مبيعات "فيات" إلى 1.04 مليون سيارة خلال الربع الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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