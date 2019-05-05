تراجع مبيعات "فيات" إلى 1.04 مليون سيارة خلال الربع الأول من 2019

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز"، عن أرباحها على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام

الجاري، والتي شهدت تراجعاً حاداً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقاً لما أعلنته الشركة الإيطالية الأمريكية لصناعة

السيارات، فإن أرباحها بلغت خلال الربع الأول من 2019، 508 ملايين يورو (5ر566 مليون دولار)، فيما بلغ صافي إيرادات "فيات كرايسلر" خلال الربع الأول من العامالحالي 5ر24 مليار يورو بانخفاض نسبته 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات العالمية بنسبة 14% إلى 04ر1 مليون سيارة.

كما تراجع هامش أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 4ر4% مقابل 8ر5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.