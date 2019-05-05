بـ8.5 مليون جنيه.. "عز العرب" تطرح أستون مارتن DBS

طرحت مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل علامة أستون مارتن الإنجليزية في مصر، سيارة أستون مارتن الجديدة كلياً DBS.

وتحمل السيارة محركاً بقدرة 12 سلندر، سعة 5.2 لتر، يولد 720 حصانًا، وعزم 900 نيوتن، يمكنها من التسارع من صفر إلى 100 كم/س في غضون 3.4 ثانية.

وتراهن "عز العرب"، على زيادة حجم مبيعات "أستون مارتن" بعد تقديم DBS الجديدة كليًّا، بالإضافة إلى اعتزام الشركة تقديم طرازات أخرى من العلامة الإنجليزية خلال

الفترة المقبلة.

وقال إيهاب علام، مدير عام شركة ألفا عز العرب، إن مجموعة عز العرب تعمل بالأسواق بمصر منذ عام 1975، وشرفت بتقديم العديد من السيارات الفاخرة، حتى توجت بعلامة أستون مارتن، عام 2013، بدعم كامل و تعاون من الشركة الإنجليزية.

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وأضاف "علام"، أن الشركة نجحت في تقديم تجربة امتلاك تتناسب مع معايير أستون مارتن العالمية، متوقعاً

أن تخطف السيارة الجديدة الأنظار، في ظل ما تحتويه من إمكانيات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مجموعة عز العرب، مساء اليوم، بحضور المهندس هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزالعرب للسيارات، وباسم عشماوي، مدير عام مجموعة عز العرب، وإيهاب علام مدير عام ألفا عز العرب، ومصطفى قاسم، مدير تسويق الشركة، ودان بالمر، رئيس أستون مارتن لاجوندا الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و تركيا، ومحمد فاخوري، مديرعام قطاع أستون مارتن بمجموعة عزالعرب.

أما عن أسعار السيارة، فأعلن وكيل العلامة الإنجليزية، عن طرحها بحوالي 8.5 مليون جنيه.