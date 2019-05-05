“بالصور” 18 سيارة توقف انتاجها في عام 2019.. بعضها لن تتوقعها!

الخليج ٣٦٥ نت – باختلاف الأنواع والأشكال، نجد أن السيارات تمتاز في أغلب الوقت بدورة حياة قصيرة، فلا تتعدى معظم الموديلات 5 أعوام من حياتها دون أن تحصل على تحديث واحد على الأقل من مختلف الشركات كي تظل قادرة على المنافسة وتحقيق مبيعات جيدة لعدة أعوام أخرى، ولكن في كثير من الأحيان تضطر الشركات لإلغاء أو وقف إنتاج بعض الموديلات بالكامل.

ولهذا، سوف نعرض لكم اليوم 18 من أبرز سيارات السيدان والبيك اب والـSUV المختلفة التي تم أو سيتم وقف إنتاجها بالعام الجاري من قبل شركات مختلفة مثل كاديلاك، فورد، وفولكس واجن، حيث كان أغلبهم يعاني من ضعف المبيعات وانخفاض القدرة على المنافسة.

الفا روميو 4C كوبيه

كاديلاك ATS سيدان

شيفروليه سيتي اكسبريس

شيفروليه كروز

شيفروليه فولت

فورد C-Max هايبرد

فورد فيستا

فورد فوكس

فورد توروس “سينتقل إنتاجها للصين”

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لينكون MKT

لينكون MKX

نيسان 370Z رودستر

نيسان جوك “تمهيدا لإطلاق جيلها الثاني”

سمارت “توقفت بأمريكا الشمالية وسينتقل إنتاجها إلى الصين”

تويوتا كورولا iM

تويوتا ياريس iA

فولكس واجن بيتل

فولكس واجن طوارق