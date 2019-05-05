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الخليج ٣٦٥ نت – باختلاف الأنواع والأشكال، نجد أن السيارات تمتاز في أغلب الوقت بدورة حياة قصيرة، فلا تتعدى معظم الموديلات 5 أعوام من حياتها دون أن تحصل على تحديث واحد على الأقل من مختلف الشركات كي تظل قادرة على المنافسة وتحقيق مبيعات جيدة لعدة أعوام أخرى، ولكن في كثير من الأحيان تضطر الشركات لإلغاء أو وقف إنتاج بعض الموديلات بالكامل.
ولهذا، سوف نعرض لكم اليوم 18 من أبرز سيارات السيدان والبيك اب والـSUV المختلفة التي تم أو سيتم وقف إنتاجها بالعام الجاري من قبل شركات مختلفة مثل كاديلاك، فورد، وفولكس واجن، حيث كان أغلبهم يعاني من ضعف المبيعات وانخفاض القدرة على المنافسة.
الفا روميو 4C كوبيه
كاديلاك ATS سيدان
شيفروليه سيتي اكسبريس
شيفروليه كروز
شيفروليه فولت
فورد C-Max هايبرد
فورد فيستا
فورد فوكس
فورد توروس “سينتقل إنتاجها للصين”
لينكون MKT
لينكون MKX
نيسان 370Z رودستر
نيسان جوك “تمهيدا لإطلاق جيلها الثاني”
سمارت “توقفت بأمريكا الشمالية وسينتقل إنتاجها إلى الصين”
تويوتا كورولا iM
تويوتا ياريس iA
فولكس واجن بيتل
فولكس واجن طوارق
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” 18 سيارة توقف انتاجها في عام 2019.. بعضها لن تتوقعها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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