هل اشترى كريستيانو رونالدو اغلى سيارة في العالم؟ الدون يجيب علينا!

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عدة أيام، أشارت عدة تقارير إلى قيام نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، بشراء بوجاتي لافواتيور نوار، وهو ما شعر الكثير من الأشخاص بالتشكك في مصداقيته، خاصة انتشار العديد من الأخبار خلال الشهور الماضية عن أن السيارة الأغلى بالعالم والوحيدة من نوعها قد صنعت خصيصاً لرئيس مجموعة فولكس واجن السابق، فرديناند بيتش (82 عام)، رغم عدم تأكيد ذلك بشكل رسمي بعد.

نفى المتحدث الرسمي باسم رونالدو مؤخراً كل ما قيل عن قيامه بشراء بوجاتي لافواتيور نوار، حيث علق قائلاً: “هذه القصة ليست حقيقية، الدون لم يقم بشرائها.”

في الوقت نفسه، قال رئيس العلاقات العامة في بوجاتي، تيم برافو، عبر انستقرام، أن هناك العديد من وسائل الإعلام التي تقوم بمراستله رغبة في معرفة من هو مالك بوجاتي لافواتيور نوار، ولكن الصانعة الفرنسية غير مستعدة للتعليق على أي شائعات، وخاصة عندما يكون الأمر يتعلق بعملائها، وذلك لأجل احترام خصوصيتهم، حيث الأمر يعود يعود لهم في حالوا أرادوا الكشف عن هذه المعلومة أم لا.

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هذا وتشير بعض التقارير إلى أن بوجاتي كانت قد عقدت مزاد سري خاص لأجل طراز لافواتيور نوار الوحيدة من نوعها، حيث سمحت فقط لأعلى عملائها بالحضور والمزايدة، وعلى الرغم من أن رونالدو يمتلك بالفعل طرازاتي فيرون وشيرون، إلا أن التقارير تشير لكون فرديناند بيتش كان المزايد الرابح بعد أن عرض ما يعادل 71 مليون ريال لشرائها، حيث أنه في حالة كان هو بالفعل مالك هذه الهايبركار فائقة الجمال، فقد لا يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي أبداً نظراً لمدى تفضيل بيتش للسرية في حياته بشكل عام.