كيفية رفع كفاءة المكيف وتبريد السيارة سريعاً في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الدراسات الحديثة إلى أن دور مكيف السيارة لا يتوقف على راحة السائقين والركاب فقط، ولكنه يعتبر أحد وسائل السلامة في السيارات أيضاً أثناء ارتفاع الحرارة الشديدة في الصيف.

حيث أن الارتفاع الشديد للحرارة في الصيف يؤثر على تركيز وسلوك السائقين أثناء القيادة بالسلب، كما أنها تؤثر على سرعة استجابة السائقين مما يزيد من نسبة تعرضهم للحوادث.



لذا يجب الاهتمام والعناية بمكيف السيارة، وعدم إهمال الصيانة الدورية له، حيث يوصي الخبراء بإجراء الصيانة مرتين في العام، مرة مع قدوم فصل الشتاء ومرة مع قدوم فصل الصيف، وسوف نقدم لكم اليوم عدد من النصائح لرفع كفاءة التكييف وتبريد مقصورة السيارة سريعاً، فقط اتبع النصائح التالية.

1- الصيانة الدورية



تعتبر الصيانة الدورية من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لرفع كفاءة تبريد مكيف السيارة، وتتضمن تغيير الفلتر، وضبط الفريون وتزويده، وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من سلامتها وعملها بشكل طبيعي.

2- تظليل زجاج النوافذ

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من الأمور الهامة التي تخفض درجة حرارة مقصورة السيارة هي وضع لاصق عاكس على الزجاج، مما يقلل من حدة أشعة الشمس التي تخترق الزجاج، مما يساعد المكيف على تبريد الهواء داخل المقصورة بصورة أكبر.

3- ركن السيارة في الظل



يجب ركن السيارة في الظل بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة، حيث أن ركن السيارة في الشمس يؤدي إلى ارتفاع حرارة المقصورة بشدة، كما تؤدي إلى تسخين المقاعد والأجزاء الداخلية، وهو ما يتسبب في صعوبة تبريد السيارة سريعاً.

4- طرد الهواء الساخن

قبل ركوب السيارة يتعين فتح الأبواب وزجاج النوافذ لدقائق من أجل تهوية السيارة وطرد الهواء الساخن من المقصورة، ثم القيام بتشغيل المحرك وإدارة التكييف وتشغيله على درجة عالية مع غلق الأبواب وفتح نصف زجاج النوافذ للتهوية والتبريد السريع، ثم القيام بغلق النوافذ بالكامل، وخفض درجة المكيف إلى المستوى الملائم، ثم الانطلاق بالسيارة.