كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الطقس الحار.. نصائح يجب على السائقين اتباعها لحماية السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم خبراء الألمان نصائح ذهبية لتجنب مخاطر القيادة زللحفاظ على السيارة في الموجة الحارة وفي فصل الصيف، في السطور التالية:

انفجار خزان الوقود

تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تمدد الوقود داخل خزان الوقود، وهذا يعني أن 50 لتراً من الوقود تتمدد بمقدار لتراً إضافياً.

وهنا حذر كونستانتين هاك، الخبير لدى نادي سيارات أوروبا (ACE)، من إمكانية أن يتسرب الوقود في هذه الحالة من خلال فتحة خزان الوقود، ما قد يؤدي في أسوء الحالات إلى الاشتعال.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي عدم ملء خزان الوقود بشكل كامل.

فقدان التركيز

في الأيام الحارة يقل تركيز السائق بشكل غير ملحوظ؛ حيث يرفع الضغط الحراري معدل ضربات القلب ويؤدي إلى التعرق الشديد.

وقد يؤثر ذلك على سلوك القيادة؛ حيث يمكن أن يصبح أكثر عدوانية تحت تأثير هذه الضغوط، والذي يعد أحد أسباب وقوع الحوادث، وفقاً لبيانات مجلس السلامة على الطرق (DVR).

وفي هذا الصدد تشير المؤشرات إلى أن نسبة حوادث السيارات تزداد بنسبة تصل إلى 22% بعد تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

وهنا ينبغي معادلة الطقس داخل السيارة من خلال استعمال مكيف الهواء وأخذ فترات راحة من حين لآخر.

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مخاطر التوقف

وعند التوقف لأخذ قسط من الراحة لابد من عدم ترك الأطفال والحيوانات بالسيارة؛ فالوقوف بضعة دقائق تحت أشعة الشمس الحارقة يكفي لرفع درجات الحرارة داخل السيارة إلى 70 درجة مئوية.

وينصح نادي سيارات أوروبا باستدعاء الشرطة أو خدمة الإنقاذ في حال رؤية أشخاص عالقين بسيارة في مثل هذه الظروف.

تشوهات الطريق

تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في إحداث تلفيات ونتوءات بأرضية الطريق، وهو ما قد يترتب عليه مخاطر جسيمة، وخاصة على حياة راكبي الدراجات النارية؛ لذا يُوصى بالنظر لأرضية الطريق عند القيادة في أجواء شديدة الحرارة.

خطورة بخاخات الروائح

تساعد البخاخات على إزالة رائحة العرق والروائح الكريهة، ولكنها قد تسبب العديد من المخاطر عند اصطحابها بالسيارة؛ حيث حذر الخبير الألماني هاك من إمكانية أن يتمدد الخليط الموجود داخل هذه العبوات، وهو ما قد يؤدي إلى انفجارها واشتعال الغاز الموجود بها.

ولتجنب هذا الخطر، يوصي الخبراء بعدم ترك البخاخات في السيارة، وخاصة في الأيام الحارة، دون حفظها في مقعد السائق، أو صندوق التابلوه أو أرفف الأبواب.

الإطارات الساخنة

تتسبب الأشعة فوق البنفسجية في سرعة تقادم الإطارات وزيادة مسامها.

غير أن نادي سيارات أوروبا يطمئن بأن الاعتقاد بوجود خطر ينجم عن ذلك يعتبر أمراً مبالغاً فيه؛ فصحيح أن الحرارة الشديدة تتسبب في ارتفاع ضغط هواء الإطارات، إلا أن هذا الأمر لا يمثل خطورة على السلامة أثناء القيادة.