“بالفيديو والصور” لايكان هايبرسبورت تنضم الى شرطة ابوظبي

الخليج ٣٦٥ نت – سيارات الشرطة مملة وتقليدية في المعتاد ولكن الإمارات مختلفة تماماً، حيث تحظى شرطة دبي وأبو ظبي ببعض أندر سيارات الأداء العالي ضمن أسطولهم، وآخر مثال هي لايكان هايبرسبورت الخارقة لشرطة أبو ظبي، واحدة من سبع نسخ فقط تم صنعها من هذا الموديل.

شركة W موتورز كشفت عن فيديو جديد لأول سيارة لها، والتي ظهرت للمرة الأولى في فيلم السرعة والغضب 7 عند قفزها من ناطحة سحاب لأخرى، وتتمتع السيارة بمظهر جامح وجريء وتصميم فريد من نوعه.

مواصفات أدائها بنفس الجموح، بمحرك تيربو مزدوج سعة 3.7 لتر بست سلندران مستقيمة بقوة 740 حصان وعزم دوران 960 نيوتن.متر، وتزن السوبركار 1,400 كيلوجرام فقط، مع استحدامها لجير مزدوج بسبع سرعات.

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وتتسارع لايكان هايبرسبورت إلى 100 كم\س في 2.8 ثانية فحسب، وإلى 200 كم\س في 9.4 ثانية، ما يجعلها واحدة من أسرع سيارات الشرطة في العالم، بسرعة قصوى 395 كم\س، وكل هذا بثمنه الباهظ بالطبع، والذي يصل إلى 3.4 مليون دولار (12.7 مليون ريال).