“بالصور” سرقة 124 جنط سيارة من وكالة شيفروليه خلال 40 دقيقة!

الخليج ٣٦٥ نت – قام لصوص بسرقة 124 عجلة من 31 سيارة خلال 40 دقيقة بوكالة لشيفروليه في ولاية لويزيانا الأمريكية، وتصل القيمة الإجمالية لهذه العجلات 120,000 دولار (454,000 ريال).

ما حدث أن مدير الوكالة وصل إليها صباح السبت ليكتشف اختفاء العجلات من سيارات كثيرة تشمل شيفروليه ماليبو وتاهو وسوبربان والمزيد، لتكتشف الشرطة انتزاع العجلات في منتصف الليل، وهي عملية بالغة الصعوبة إذا أخذنا في الاعتبار عدد العجلات التي تم سرقتها.

وصرحت الشرطة الأمريكية أن عملية كهذا قام بها فريق من المحترفين القادرين على إتمام كل الخطوات بدقة وبدون جذب الانتباه، وتُظهر كاميرات المراقبة الخارجية لصّين وشاحنة نقل لحمل العجلات.

اللصوص تغلبوا على جميع وسائل الحماية داخل الوكالة، ليتعاملوا فوراً مع الإنذارات وكاميرات المراقبة الداخلية كما أطفؤوا الإضاءة ليعملوا في الظلام.. وقد عرضت الوكالة مكافأة 25,000 دولار (93,000 ريال) لمن يوفر معلومات تؤدي لتتبع اللصوص والقبض عليهم.