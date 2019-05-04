نيسان تيتان 2020 فيس ليفت اثناء اختبارها لاول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – لم تتغير نيسان تيتان بيك اب كثيراً منذ تدشين الجيل الثاني لها في معرض ديترويت للسيارات 2015، ولكن هذا على وشك التغير مع رصد تيتان فيس ليفت أثناء اختبارها في ولاية ميشيجان الأمريكية.

السيارة تحمل تمويهات كثيفة على مقدمتها لإخفاء معالم التصميم، ولكن يبدو مع ذلك أنها حصلت على شبكة تهوية معدلة ومصابيح أمامية جديدة، مع بعض التغييرات حول فتحة الهواء المركزية.

خلفية تيتان مموهة بكثافة كذلك، ولكن التعديلات تبدو محدودة هناك، لتكتفي بمصابيح خلفية مختلفة قليلاً مع باب جديد للصندوق الخلفي.

Advertisements

أهم التغييرات تقع في الداخلية، والتي حصلت على لوحة عدادات جديدة تشمل عدادات مختلفة وشاشة عرض رقمية أكبر حجماً، مع نظام معلومات ترفيهية أكبر وأكثر حداثة.. وتهدف نيسان للإبقاء على تنافسية تيتان أمام شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا ورام 1500 الجديدة.

من الغالب اعتماد البيك أب على نفس محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 390 حصان وعزم دوران 533 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بسبع سرعات ونظام دفع رباعي اختياري.. ونتوقع ظهور المزيد من الصور التجسسية والمعلومات عن السيارة في الأشهر القادمة.