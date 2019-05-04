جمس كوبيه التخيلية هي كمارو بمقدمة سييرا بيك اب!

الخليج ٣٦٥ نت – هل من الممكن رؤية سيارة شقيقة لشيفروليه كمارو ضمن علامة جنرال موتورز؟، محبي السيارة العضلية لن يمانعوا ذلك طالما تمتعت بشخصية خاصة وفريدة.

المصممة أكسينوف نيكيتا حاولت تخيل سيارة كذلك ورسم صور توقعية لجمس كوبيه، وهي بالاختصار كمارو بمقدمة مشابهة لسيارات جمس بيك اب، خاصة سييرا.

المقدمة تبدو غريبة بعض الشيء ولكن خلفية السيارة أجمل وقد تذكر البعض بخلفية بولستار 1 كوبيه التابعة لفولفو، خاصة الشكل العام للمصابيح الخلفية.. وقد اهتمت نيكيتا برسم صور لموديل كوبيه وآخر كشف.

في النهاية جنرال موتورز قادرة على إعادة تخيل كمارو وطرحها تحت علامة أخرى، ولكن جمس؟ صعب جدا، للتأثير السلبي الذي قد تسببه لاسم كمارو في الأسواق، والتي تواجه بالفعل منافسة بالغة الشراسة من فورد موستنج ودودج تشالنجر.