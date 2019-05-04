كتب: باسل الحلواني أعلنت عملاق السيارات الأمريكية "دودج"، عن فتح باب تلقي طلبات حجز أقوى محركاتها على الإطلاق، والذي يحمل اسم "هيليفانت"، وقدرته ألف حصان، بعزم 950 رطلاً لكل قدم مكعب. ألف حصان، بعزم 950 رطلاً لكل قدم مكعب. وكشفت الشركة عن سعر المحرك الخارق الجديد، والذي Advertisements بلغ 2995 دولار، وهو رقم كبير ربما يعادل ثمن سيارة كاملة. ومن المتوقع استخدام هذا المحرك في العديد من السيارات خلال السنوات القليلة المقبلة, وفي مقدمتها "دودج تشارجر" و"دودج تشالينجر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "دودج" تطرح محركاً خارقاً بقوة ألف حصان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.