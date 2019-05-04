بالصور.. تعرف على مواصفات وأسعار أحدث سيارات "هامر" الشرسة

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة التعديلات الأمريكية الشهيرة "ميل سبيس"، عن أحدث نسخة معدلة من سيارات "هامر H1"، والتي تم إضافة مجموعة من التعديلات عليها منحتها مزيداً من القوة والشراسة والجرأة.
وزودت السيارة، التي أطلق عليها اسم "رقم 6"، بمحرك ديزل سعة 6.6 لتر بقوة 507 حصان، وعزم أقصي 1356 نيوتن متر، يتولى توجيهها لعجلات الدفع الأربعة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.
وتم تغطية "هامر" المعدلة، بطبقة من مادة الكيفلار-بولي يوريثان باللون الأسود، بالإضافة إلى وجود مصدات أمامية ضخمة، وعجلات سوداء قياس 20 بوصة.
ومن المنتظر أن تقوم الشركة ببيع 12 نسخة من السياراة الجديدة بحلول 2020 بأسعار تبدأ من 295 ألف دولار أمريكي.
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