بورش باناميرا 2021 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – الجيل الثاني من بورش باناميرا تم تقديمه للعالم منذ ثلاثة أعوام، والآن تستعد الشركة لإجراء فيس ليفت على الموديل المحبوب، والذي تم رصده مؤخراً أثناء اختباره بتمويهات على الخلفية، والتي غالباً تخفي شريط ضوئي جديد يشبه المستخدم في ماكان فيس ليفت او كايين كوبيه.

لا توجد الكثير من التغييرات على هذه السيارة تحديداً، ما يشير إلى كونها نموذج اختباري مبكر لباناميرا 2020 و2021 ونتوقع المزيد من تعديلات التصميم مع وصول الموديل النهائي.

ويُذكر أن مجال باناميرا متنوع ويبدأ من النسخة الأساسية التي تعتمد على محرك V6 تيربو سعة 2.9 لتر بقوة 325 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر، وفوقها نسخة S التي تستخدم محرك V6 تيربو مزدودج سعة 2.9 لتر بقوة 434 حصان وعزم دوران 550 نيوتن.متر.

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وننتقل لنسخة GTS المعتمدة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 454 حصان وعزم دوران 620 حصان، ثم نسخة باناميرا تيربو بمحرك V8 بقوة 542 حصان وعزم دوران 770 نيوتن.متر.

وتتوفر باناميرا بنسخين هجينتين بالقابس كذلك، الأولى E هايبرد بقوة إجمالية 456 حصان وعزم دوران 700 نيوتن.متر، والثانية S E هايبرد بقوة 671 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية فحسب بسرعة قصوى 310 كم\س.

من المتوقع استمرار المحركات كما هي في باناميرا فيس ليفت ولكن مع تعديلات صغيرة لتحسين الأداء وإطالة مدى السير للموديلات الهجينة.