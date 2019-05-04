كيفية فتح باب السيارة إذا نسيت المفتاح داخلها

الخليج ٣٦٥ نت – فقدان مفاتيح السيارة أو نسيانها داخل مقصورة القيادة من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات، خاصة إذا كان المفتاح الإحتياطي في مكان بعيد أو كان في حالة سفر في مدينة أخرى، في هذه الحالة قد يضطر قائد السيارة إلى كسر زجاج السيارة أو كسر قفل الباب لكي يستطيع دخول السيارة مرة ثانية.



لذا نقدم لكم اليوم عدد من الحيل البسيطة التي تمكنك من فتح باب السيارة، بدون كسر زجاج السيارة أو إتلاف قفل الباب، وهي كما يلي.

1- شماعة معدنية



في حال إذا ما كانت السيارة من الموديلات القديمة فإنه من السهل القيام بفتحها بدون مفتاح وذلك عن طريق استخدام شماعة معدنية، وذلك لاعتماد هذه السيارات على الأقفال العمودية والأفقية والأنواع القريبة من مقبض الباب بعكس السيارات الحديثة، كل ما عليك هو إحضار شماعة معدنية رفيعة وجعلها مثل الخطاف.

قم بعد ذلك بإدخال الشماعة بين الغطاء المطاطي على حافة النافذة، ثم ادفع الشماعة للداخل من ناحية ركن النافذة، ثم قم بتحريك الجزء الذي به خطاف والذي صنعته حتى يعلق بالآلات الميكانيكية للباب، ثم قم بسحب الشماعة لأعلى ستجد أن الباب قد تم فتحه.

2- شنطة السيارة

Advertisements

في حالة ما إذا كانت شنطة السيارة غير مغلقة، قم بشد سحاب الطوارئ والذي يتواجد داخلها في سقف الشنطة أو خلف المقاعد، وهو ما يمكنك من طي المقاعد الخلفية، ثم الدخول في الفتحة التي تم طيها في المقاعد، ستجد نفسك داخل السيارة، ثم قم بفتح الباب.

3- أربطة الأحذية



بعض طرازات السيارات يوجد مفتاح قفل الباب أعلى الباب بجوار زجاج النافذة يفتح بالسحب لأعلى، في هذه الحالة قم بإحضار رباط حذاء طويل، ثم قم بربط عقدة في منتصفه وتكون قابلة للتضييق، وقم بعمل ذلك باستخدام يدك اليمنى لعمل عقدة جديدة بالرباط على يمين العقدة المنصفة، ثم استخدم يدك اليمنى لإدخال العقدة الثانية عبر العقدة اليسرى، ثم قم بتثبيت العقدة بيدك اليمنى.

بعد ذلك ادخل الرباط في الباب، ثم حرك الرباط حتى تقترب العقدة من الآلات الميكانيكية للقفل، ثم قم بإحكام العقدة على القفل، ثم قم بشد طرفي الرباط لإحكام غلق العقدة على القفل، ثم اسحب لأعلى لفتح الباب.

4- استخدام أشياء قابلة للنفخ



قم بإدخال أصابعك بالباب بالقوة من خلال الجزء العلوي لباب السائق، ثم قم بمواصلة فتح ثغرة في الباب حتى تستطيع وضع شيء قابل للنفخ فى تلك الثغرة الضيقة لخلق مساحة، ثم قم باستخدام عصا طويلة رفيعة أو سلك، وأداخلها في الثغرة ثم اضغط على القفل الأوتوماتيكي لفتح السيارة.