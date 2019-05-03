كيفية قيادة السيارة باحترافية عبر الفرملة بقدمك اليسرى!

الخليج ٣٦٥ نت – جميع مدارس تعليم قيادة السيارات يعمد المدربين فيها إلى تعليم طلابها إلى استخدام القدم اليمنى في الضغط على دواسة البنزين والفرامل، والقدم اليسرى للضغط على دواسة الدبرياج فقط، وذلك في السيارات التي تمتلك ناقل حركة يدوي، أما السيارات الأوتوماتيك فإنه يتم استخدام القدم اليمنى للضغط على البنزين والفرامل، ولا يوجد استخدام للقدم اليسرى.

إلا أنه ينتشر بين قائدي سيارات السباق استخدام القدم اليمني للبنزين واليسرى للفرامل والدبرياج، وهي تعتبر من القيادات الصعبة التي لا يجيدها إلا فئة قليلة جداً من السائقين، على الرغم من فائدتها الكبيرة في بعض الأحيان.

وتتعدد فوائد استخدام القدم اليسرى في كبح السيارة خاصة أثناء القيادة في المنحنيات، حيث أنه باستخدام هذه الطريقة تستطيع التحكم في درجة وزاوية الانزلاق، والمحافظة على سرعة عالية لدوران المحرك في المنعطف، مما يؤدي إلى تقليل الوقت المهدور بين التسارع والكبح وكذلك تقليل دوران العجلة المُنزلقة (على أرض رطبة مثلًا) والاستفادة من عزم المُحرك.

ولبيان طريقة كبح السيارة باستخدام القدم اليسرى، نقدم لكم بالتفصيل هذه الطريقة من خلال مقطع فيديو، كما يمكن اتباع الخطوات التالية لتعلم طريقة الكبح بالقدم اليسرى.

Advertisements

1- قبل المنحنى: القدم اليمنى على دواسة الوقود، والقدم اليسرى تضغط على المكابح.

في المنحنى: القدم اليسرى على المكابح لمنع الانزلاق الأمامي الجانبي، والقدم اليمنى تضغط برفق على دواسة الوقود للموازنة.

3- وسط المنحنى: تزيد من الضغط على دواسة الوقود مع إبقاء القدم اليسرى على دواسة المكابح لتدارك أي انزلاق.

4- الخروج من المنحنى: القدم اليمنى تضغط على دواسة الوقود بأقصى قوة، وتستمر القدم اليسرى بالضغط على المكابح بلطف لمنع انزلاق الإطارات حول نفسها.