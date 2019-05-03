مقبس السجائر بسيارتك لديه وظائف أخرى لا تعرفها

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر مقبس ولاعة السجائر من أقدم التجهيزات الرئيسية التي تتواجد في مقصورة السيارات منذ عشرات السنين، وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من قائدي السيارات لا يدرون الفوائد والاستخدامات العديدة لهذا المقبس الصغير في السيارات.

هذا المقبس الصغير ينتج قدرة كهربائية 12 فولت، وبجانب وظيفته الأساسية التي يعرف بها وهي إشعال السجائر، فإنه يمكن استخدامه في العديد من الأجهزة العملية المفيدة أثناء القيادة.



من الأجهزة الهامة التي يمكن تشغيلها عبر المقبس وتفيد السيارة هي مضخة الهواء والتي يمكن استخدامها في حال انخفاض ضغط الهواء بالإطارات، ويمكن استخدام المقبس في تنظيف السيارة عبر تشغيل مكانس كهربائية خاصة صغيرة، وكذلك يمكن تشغيل المفكات الكهربائية والأضواء التحذيرية، وغيرها من الأجهزة الكهربائية الصغيرة الخاصة بالعناية بالسيارة.



كما يمكن استخدام مقبس الولاعة في تشغيل بعض الملحقات الترفيهية أثناء القيادة، مثل أجهزة الصوت التي تضخم صوت المحرك، وشاشات العرض، ومشغلات MP3 والراديو الرقمي وأجهزة الشحن، وأيضا محول الجهد بقدرة 220 فولت.

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ومن الاستخدامات أيضاً للمقبس تشغيل مراوح التهوية والمدفأة، وحصير التدفئة كأحد حلول التجهيز اللاحق البسيطة لتدفئة المقاعد وأيضا أدوات تحضير المشروبات الساخنة مثل غلاية الماء وماكينة الإسبريسو.

في نفس الوقت يجب الحذر في الإفراط في تشغيل هذه الملحقات الكهربائية عبر المقبس، حيث بإمكانها تدمير البطارية خاصة في حال تشغيل الأجهزة الكهربائية أثناء توقف السيارة، كما يجب الانتباه من أن الملحقات لا تعوق الرؤية ومراقبة الطريق بشكل جيد أثناء القيادة حتى لا تتسبب في تشتت انتباه قائد السيارة أو تعوق حركته.