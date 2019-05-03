كيفية تبريد محرك السيارة عند ارتفاع حرارته

الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض قائدي السيارات في بعض الأحيان إلى عدد من المشاكل والأعطال المزعجة أثناء القيادة على الطرق، من أخطر هذه الأعطال ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة عالية، حيث أن ارتفاع حرارة المحرك قد يتسبب في تلف المحرك وأحياناً يؤدي إلى إشتعال السيارة، ومما يزيد من خطورة هذه المشكلة عدم وجود مراكز صيانة أثناء السفر، لذا سوف نستعرض هنا اليوم كيفية خفض حرارة المحرك أثناء القيادة بدون جلب الأضرار للسيارة.



في حال ملاحظتك ارتفاع درجة حرارة المحرك عن طريق وصول مؤشر الحرارة إلى الأحمر أو لاحظت تصاعد البخار من المحرك، فإنه يجب التوقف على الفور على جانب الطريق في مكان آمن، وإنارة الأضواء التحذيرية، ثم قم بغلق محرك السيارة.



عندما يتوقف البخار الصاعد من السيارة قم بفتح غطاء السيارة، ثم أترك السيارة لمدة تتراوح 30 دقيقة إلى 40 دقيقة حتى يبرد المحرك والردياتير، بعد التأكد من برودة السيارة تماماً، قم بفتح غطاء الردياتير ببطء، لأنه في حال سخونة السائل في الردياتير وقمت بفتح غطاء الردياتير فسوف يخرج كمية كبيرة من المياه والهواء الساخن المضغوط في وجهك.

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بعد ذلك قم بتزويد الردياتير بسائل التبريد حتى يمتلئ، لأنه بالتأكيد قد انخفض بسبب تبخر المياه، ثم ضع سائل التبريد في قربة المياه أيضاً، كما يجب التحقق من وجود أى تسريبات فى نظام التبريد، لأنه فى الغالب ما يتسبب انخفاض سائل التبريد في ارتفاع حرارة محرك السيارة.



وعليك أيضاً التأكد من ثبات مستوى زيت المحرك، لأنه من الأسباب الرئيسية أيضاً التي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة المحرك في حال انخفاضه، لذا قم بقياس زيت المحرك فإذا وجدت انخفاض ملحوظ به قم بتزويده حتى المستوى المطلوب، ثم قم بتشغيل السيارة وقيادتها إلى أن تجد مركز صيانة، مع عدم تشغيل المكيف والقيادة على سرعات متوسطة.



في حال وجدت أن حرارة المحرك بدأت في الارتفاع مرة أخرى، فقد يكون السبب هو توقف مروحة التبريد، في هذه الحال يجب القيادة لمسافات قصيرة ثم التوقف لفترة كي يبرد المحرك وتقوم بتزويد سائل التبريد، ثم القيادة مرة أخرى، وهكذا، إلى أن تصل إلى مركز صيانة لمعالجة المشكلة.