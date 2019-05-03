معلومات يجب معرفتها عن بطارية السيارة الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – قد يكون المحرك هو المصدر الذي يدعم السيارة الكهربائية إلا أن حزمة البطاريات هي قلبها وروحها.. إذا كنت مهتماً بشراء سيارة كهربائية فعليك بفحص أرقام بطاريتها وغيرها من المواصفات المؤثرة على الأداء.

وتستخدم السيارات الكهربائية بطاريات ليثيوم أيون بتصاميم متنوعة مشابهة لتلك المستخدمة في الجوالات وأجهزة اللابتوب، ولكن أكبر بكثير، ويتم التعبير عن سعة البطارية بالكيلوواط في الساعة، وازدياد هذا المعدل مشابه لازدياد سعة خزان الوقود في سيارة تقليدية.

وتتراوح سعات بطاريات السيارات الكهربائية الحالية من 17.6 كيلوواط\س فقط في سمارت EQ فورتو بمدى 93 كيلومتر فحسب، إلى 100 كيلوواط\س في موديلات تيسلا S و X التي تتمتع بمدى 480 كيلومتر قبل احتياجها لشحنة جديدة.

عند اختيارك لسيارة كهربائية، لا تنس اختيار سعة بطارية مناسبة لظروف استخدامك، ويُذكر أن مدى السيارات الكهربائية يتغير عادة حسب الاستخدام، حيث تؤدي القيادة بسرعات مرتفعة لاستهلاك المزيد مقارنة بسرعات متوسطة، كما يزداد الاستهلاك في ظروف الطقس الباردة والحارة جداً.

شحن السيارات

معظم السيارات الكهربائية يمكن شحنها في المنزل، وبناء على سعة البطارية فتأخذ عملية الشحن من 8 إلى 16 ساعة في حالة استخدام دائرة كهربائية تقليدية 120 فولت فحسب (المستوى الأول من الشحن).

ولكن في حالة استخدام خط شحن مخصص 240 فولت (المستوى الثاني) فسينخفض وقت الشحن لأربع ساعات فقط بالمتوسط.

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المستوى الثالث من الشحن مخصص لفئة صغيرة من محطات الشحن العامة، والمعروفة باسم “شحن DC السريع”، والتي بإمكانها ملء 80% من البطارية في نصف ساعة فقط بناء على نوع السيارة.

ضمان البطارية

للأسف جميع البطاريات تبلى مع مرور الوقت وتفقد جزءاً من قدرتها على الحفاظ على شحنة كاملة، ولكن الأمر ليس بهذا السوء، وكمثال، تفقد تيسلا موديل S حوالي 3.7 كيلومتر من مداها مع مرور كل 16,000 كيلومتر، وقد أثبتت بعض المحاكات أن البطاريات تحافظ على 80% من مداها عقب سيرها لـ 800,000 كيلومتر.

عادة البطاريات لديها ضمانات لثمانية أعوام أو 16,000 كيلومتر، أيهم يأتي أولاً، لغلاء ثمنها، مع تنافس بعض الشركات في هذا المجال، حيث توفر هيونداي ضمان طول العمر لبطارية كونا الكهربائية، بينما تقدم كيا ضمان 10 سنوات على نيرو وسول في بعض الأسواق.

في النهاية، السيارات الكهربائية لها مستقبل واعد والمستقبل يبدو كهربائياً بقوة، فلن يضير أن تفكر في هذه الأمور من الآن وتتخذ أولوياتك تجاهها.