"جيلى إيمجراند X7" تنضم لقائمة تخفيضات "مايو"

كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، تخفيضاً على أسعار طراز جيلى إيمجراند X7 بقيمة 15.1 ألف جنيه لتصل إلى 299.9 ألف جنيه، مقابل 319 ألفاً سابقًا.

وكان وكلاء 4 علامات تجارية هي "هيونداي، وفيات، وشانجي، ومازدا"، قد أعلنوا عن تخفيضات على أسعار عدد من سياراتهم، خلال أول يومين من شهر مايو الجاري.

وتحمل "x7" الجديدة محركاً مكون من 4 أسطوانات سعة 1300 سي سي، مزود بشاحن هواء تربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكCVT، بقوة 131 حصان وعزم 185 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود السيارة إلى 55 لترًا، ومتوسط استهلاكها 6.7 لتر/100 كيلومتر.