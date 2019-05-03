كتب: باسل الحلواني
أقرت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، تخفيضاً على أسعار طراز جيلى إيمجراند X7 بقيمة 15.1 ألف جنيه لتصل إلى 299.9 ألف جنيه، مقابل 319 ألفاً سابقًا.
وكان وكلاء 4 علامات تجارية هي "هيونداي، وفيات، وشانجي، ومازدا"، قد أعلنوا عن تخفيضات على أسعار عدد من سياراتهم، خلال أول يومين من شهر مايو الجاري.
وتحمل "x7" الجديدة محركاً مكون من 4 أسطوانات سعة 1300 سي سي، مزود بشاحن هواء تربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكCVT، بقوة 131 حصان وعزم 185 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود السيارة إلى 55 لترًا، ومتوسط استهلاكها 6.7 لتر/100 كيلومتر.
كانت هذه تفاصيل خبر "جيلى إيمجراند X7" تنضم لقائمة تخفيضات "مايو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.