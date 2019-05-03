توقيع شراكة استراتيجية بين كيا الجبر وشل للزيوت

توقيع شراكة استراتيجية بين شل السعودية وكيا الجبر

شل زيت المحرك الرسمي لسيارات كيا في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت شركة زيوت “شل” السعودية وشركة الجبر التجارية – وكلاء سيارات “كيا موتورز” بالمملكة العربية السعودية بتوقيع عقد شراكة استراتيجية طويلة الامد لتوريد زيوت “شل هيلكس” لمحركات سيارات “كيا” المعزز بأحدث ما توصلت له تكنولجيا الزيوت في العالم .

الشراكة الاستراتيجية بين شركة زيوت “شل” السعودية وشركة الجبر التجارية – وكلاء “كيا موتورز” بالمملكة العربية السعودية اعلن عنها في الحفل الرسمي الذي اقيم بمدينة دبي بحضور السيد عبدالله بن حمود الاحمري المدير العام بشركة زيوت “شل” السعودية والسيد سلمان المسلم مدير عام قطع الغيار بشركة الجبر التجارية، وبمشاركة كبار المدراء التنفيذيين للشركتين بالاضافة الى مجموعة من ممثلي الاعلام والمؤثرين بقطاع السيارات.

حيث تم توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية تلاه مؤتمر صحفي تم خلاله استعراض العلاقة الجديدة والمزايا التي سوف يحصل عليها عملاء سيارات كيا في المملكة بعد اعتماد منتجات زيوت “شل هيلكس” في مراكز صيانة كيا بالمملكة.

ونوه السيد سلمان المسلم مدير عام قطع الغيار بهذه الشراكة معبرا عن اهميتها لكل الاطراف بهدف تقديم اعلى الخدمات لعملاء ومالكي سيارات “كيا” بالمملكة واضاف قائلا:” ان هذه الشراكة ستساهم في دعم الجهود المستمرة لشركة الجبر التجارية في الحفاظ على أعلى معايير رضا العملاء لخدمات ما بعد البيع واستطرد:” سنعمل سويا مع زملائنا من شركة ” زيوت “شل” السعودية على تطوير العمل في خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، لضمان تقديم الخدمة العالية المعتمدة لدى شركة الجبر التجارية .”

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وأكد المسلم في حديثه على الأهمية البالغة التي تنظر من خلالها شركة الجبر التجارية إلى إرضاء عملائها خصوصا فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وقامت بالعديد من الخطوات في هذا الجانب منها زيادة وتطوير مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار وتوقيع شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المساندة في هذا المجال مثل الشراكة التي نوقعها اليوم مع شركة شل السعودية أحد أفضل شركات الزيوت عالميا.

من جهته أوضج السيد عبد الله بن حمود الاحمري في كلمته أن التوجه لشركة “شل” العالمية لإنتاج زيوت محركات متفوقة من خلال إنتاج زيت تخليقي يوفر أعلى درجات التنظيف والحماية للمحركات، وأكد اعتزازه بتعزيز العلاقة بين شركة زيوت “شل” السعودية و “كيا” الجبر، مضيفا :” نحن فخورون بهذه الشراكة مع شركة من اهم وكلاء السيارات بالمملكة واكثرهم احترافية وسوف نضع خبراتنا الطويلة لتعزيز هذه الشراكة .”

وقال: “وتُطور شركة زيوت “شل” أحدث زيوت المحركات المصممة لتلبية المتطلبات اليومية للمحركات المتطورة المستخدمة لدى كبار شركات السيارات ومنها شريكنا الاستراتيجي الجديد شركة الجبر التجارية – وكلاء سيارات “كيا موتورز”، مختتما كلامه :” وتعتبر زيوت “شل” قادرة على المحافظة على محرك السيارة أقرب إلى حالة المصنع، ونحن فخورون بتوفيره لعملاءنا وعملاء شركة الجبر للسيارات الذي يطلق عليه تقنية “التنظيف النشط” الذي يمنح أعلى معدلات حماية المحرك ضد الترسبات والتآكل، ليساعد بذلك على إطالة عمر المحرك، وخفض تكاليف الصيانة. فضلاً عن ترشيد معدلات استهلاك الوقود.