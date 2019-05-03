نقل الركاب في الهواء بين أبراج مدينة دبي قريباً!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إطلاق عدة مشاريع تطويرية في إمارة دبي، من بينها مشروع “سكاي واي” للنقل الهوائي للركاب بين أبراج المدينة ومشروع الحديقة المعلقة فوق الماء.

وقال الشيخ “محمد بن راشد”: “اعتمدنا اليوم مجموعة مشاريع تطويرية لاستكمال بناء أجمل مدينة في العالم (مدينة دبي)، مشروع (سكاي واي) نظام نقل للركاب في الهواء بين أبراج دبي الجميلة بطول 15كم وإجمالي 21 محطة لنقل الركاب، التنقل في وسط دبي التجاري وشارع الشيخ زايد سيكون رحلة ممتعة ومبهجة ومبهرة”، وأضاف: “وأطلقنا اليوم أيضا حديقة معلقة فوق الماء، تضم جسوراً ومساحات خضراء ومساحات للجري وممرات لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، واتفقنا مع شركة كريم لإدارة 3500 دراجة هوائية موزعة في 350 موقع في دبي للسكان والزوار .. نسعى لحياة صحية لسكان المدينة الأجمل”.

وأخيراً، فقد ذكر حاكم دبي أنه اطلع على مجموعة كبيرة من مشاريع الطرق الداخلية والجسور الجديدة والطرق الكبرى في الإمارة، لافتاً إلى أن جميع هذه المشاريع وغيرها لها هدف واحد هو إسعاد الناس.