كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تكشف عن موديل خاص من Qashqai والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة نيسان النقاب عن الموديل الخاص N-Way لأيقونتها Qashqai، من فئة SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الخاص N-Way يعتمد على خط التجهيزات Acenta، والذي يقدم مكيف هواء مزدوجاً، وحزمة أنظمة القيادة المساعدة، وصافرة صف السيارة في الأمام والخلف ونظام التعرف على المارة، والأنظمة المساعدة للحفاظ على حارة السير، والضوء العالي، ونظام التعرف على إشارات المرور.

ويقدم الموديل الخاص أيضا تجهيزات إضافية مثل نظام الملاحة، والسقف البانورامي، وقضبان السقف ونظام التدفئة في الأمام، ووظيفة التدفئة للزجاج الأمامي والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة.

وبالنسبة لنظام الدفع، أشارت نيسان إلى أن السيارة تتوفر في مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 115 حصان إلى 160 حصان، وتتضافر جهود المحركات مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي Xtronic لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع.