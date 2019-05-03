ارتفاع أسعار البنزين في 3 دول خليجية خلال شهر مايو

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً في كلٍ من الإمارات وقطر وسلطنة عمان، بنسب تراوحت بين 2.4% و11% مقارنة بشهر أبريل 2019، وجاء ذلك اتباعاً لآلية تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري؛ لتتواكب مع الأسعار العالمية مضافاً إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع.

وسجلت أسعار البنزين الممتاز بالإمارات ارتفاعاً بنسبة 11% والبنزين العادي بنسبة 10% وارتفع الديزل بنحو 2%، أما قطر فقد ارتفعت أسعار البنزين الممتاز بنسبة 8.1% والعادي بنسبة 8.3% وزاد سعر الديزل بنسبة 2.56%، وفي سلطنة عمان فقد تراوحت زيادة الأسعار بين 2.4% و3.4% خلال الشهر الجاري.

وتتزامن الزيادة مع ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها مستوى 70 دولاراً للبرميل، مع فرض العقوبات الأمريكية على إيران اعتباراً من الشهر الجاري وحظر تصدير النفط الإيراني.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، إنها لن تجدد الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني في قرار أكثر صرامة من المتوقع، وباغت بعض كبار المستوردين الذين ناشدوا واشنطن بالسماح لهم بالاستمرار في شراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.