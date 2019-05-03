تخفيضات على أسعار 4 علامات تجارية في اليوم الثاني من "مايو"

كتب: باسل الحلواني

شهدت أسعار 4 علامات تجارية، خلال أول يومين من شهر مايو الجاري، تخفيضات وصلت إلى 42 ألف جنيه، حيث أقرت شركة "فيات – كرايسلر أوتومبيل" مصر، تخفيضات جديدة على أسعار سيارتها فيات "تيبو"، وصلت 42 ألف جنيه.

وشملت قائمة التخفيضات التي أعلنت عنها الشركة بداية من مايو الجاري جميع فئات السيارة المقدمة في نسختين "سيدان"، "هاتشباك".

وتراوحت نسبة التخفيضات علي "تيبو" بين 13 و 42 ألف جنيه، علي جميع فئات فيات "تيبو" الـ5، حيث أصبحت أسعار الفئة الأولى من "تيبو"، 214.900 جنيه، بدلاً من 227.900 جنيه، بخصم 13.000جنيه، بينما بلغ التخفيض على الفئة الثانية 14ألف جنيه، لتباع بسعر 223.900 جنيه بدلاً من 237.900 جنيه .

ووصلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إلى 23 ألف جنيه ، لتباع بسعر رسمي 269.900 جنيه بدلاً من 292.900 جنيه، بينما انخفضت أعلى فئة من "تيبو" السيدان بنسبة 29ألف جنيه، لتباع بسعر رسمي 299.900 جنيه، بدلاً من 328.900 جنيه.

وحصلت فئة الهاتشباك علي أعلي نسبة تخفيض حيث خفضت 42.000 جنيه دفعة واحدة، وأصبحت تباع بسعر رسمي 284.900 بدلاً من 326.900 جنيه .

جدير بالذكر أن هذا التخفيض يعد الثالث على أسعار فيات تيبو، منذ تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية، مطلع "يناير" الماضي.

مازدا

كذلك قدمت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات،

الوكيل الحصري لعلامة "مازدا" اليابانية في مصر، تخفيضات على جميع فئات السيارة اليابانية "مازدا 3"، بداية من مايو الجاري .

حيث قدم "غبور" السيارة اليابانية في 3 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وتأتي جميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 حصان.

وتأتي السيارة اليابانية في نسختين الأولي تنتمي إلي فئة "السيدان"، والثانية "هاتشباك"، وتأتي النسخة السيدان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بينما زودت نسخة الـ"هاتشباك" بناقل حركة ستبترونيك من 6 سرعات.

وأقرت "غبور" تخفيضات جديدة خلال مايو الجاري وصلت إلي 31 ألف جنيه علي جميع فئات "مازدا"، لتبدأ أسعار النسخة السيدان من 309 ألف جنيه لفئة Luxury، بينما وصلت أسعار الفئة الثانية Sport إلى 369 ألف جنيه، كما خفضت الفئة الثالثة "هاتشباك" لتباع بسعر رسمي 373 ألف جنيه، بدلاً من 404ألف جنيه.

ويعد هذا التخفيض هو الثاني لمازدا 3 منذ بداية 2019 الجاري حيث حصلت السيارة علي تخفيض في فبراير الماضي وصل إلي 18ألف جنيه .

شانجي

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كما أعلنت شركة بودي جروب، وكيل علامة شانجي المملوكة لمجموعة بايك الصينية لصناعة وتطوير السيارات الصينية في مصر، عن تخفيضات على الفئة الأولي من سيارة

M-50

شانجيالعائلية، تصل إلي 12 ألف جنيه.

ووصلت أسعار الفئة الأولى من شانجيM-50، إلى 184 ألف جنيه، بدلاً من 196 ألف جنيه.

هيونداي

وأعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات،

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الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها السيدان النترا"فيس لفت" و الرياضية متعددة الاستخدامات "كاريتا" بداية من مايو الجاري .

وخفض غبور، جميع طرازات النترا AD "فيس لفت"، بقيمة 15.100 جنيه، لتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 299.900 جنيه، بدلاً من 315 ألف جنيه، وأصبحت الفئة الثانية تباع بسعر رسمي 309.900 جنيه، والثالثة أصبح سعرها الرسمي 329.900، وتأتي الفئة الرابعة بسعر رسمي 344.900 جنيه، بينما قدم غبور الفئة الخامسة بسعر رسمي 369.900 جنيه، وأصبحت الفئة السادسة تباع بسعر رسمي 389.900 جنيه، بينما قدمت أعلي فئة بسعر رسمي 439.900 جنيه .

وكشفت قائمة أسعار مايو عن تخفيض السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تحمل علامة هيونداي "كاريتا"، بقيمة وصلت إلي 25 ألف جنيه .

وشمل التخفيض جميع فئات السيارة الخمس، وأصبح سعرها الرسمي في مايو يبدأ من 340 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه بنسبة تخفيض 20 ألف جنيه.

كما خفضت غبور الفئة الثانية من "كاريتا" بنفس النسبة لتباع بسعر رسمي 360 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه .

بينما حصلت الفئة الثالثة والرابعة والخامسة علي التخفيض الأكبر الذي وصل إلي 25 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها الرسمية 385 ألف جنيه للفئة الثالثة، بينما قدمت الفئة الرابعة بسعر رسمي 405 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه، وخفضت الخامسة الأعلى تجهيزاً بنفس النسبة لتباع بسعر رسمي 415 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه .