رنج روفر 2020 تحصل على محرك 6 سلندر جديد

الخليج ٣٦٥ نت – جاكوار لاند روفر طورت محرك ست سلندرات مستقيمة جديد سعة 3.0 لتر بتقنيات هجينة خفيفة، وقد دشنته في بداية العام في رنج روفر سبورت HST بقوة 395 حصان وعزم دوران 550 نيوتن.متر، والآن نرى هذا المحرك في رنج روفر الأكبر حجماً لعام 2020.

قوة المحرك في رنج روفر هي 355 حصان للنسخة الأساسية أو 395 حصان لنسخة HSE P400 الأعلى أداءً، والتي تتسارع إلى 96 كم\س في 5.9 ثانية فحسب، بسرعة قصوى 209 كم\س، مع اعتماده على شاحن خارق “سوبرتشارجر” كهربائي لتحسين الاستجابة وإقصاء تأخر استجابة التيربو المذمومة.

كما تأتي رنج روفر الجديدة بجنوط 22 إنش، ويبدأ سعرها من 90,900 دولار (340,000 ريال) للنسخة الأساسية و209,500 دولار (786,000 ريال) لنسخة SVAutobiography الأرقى.

ويقترب الجيل الحالي من رنج روفر من نهاية عمره عقب تدشينه في النصف الثاني من 2012، ومن المتوقع الكشف عن جيل جديد كلياً في 2020، بوزن أخف بكثير بفضل الاعتماد على منصة MLA الجديدة، مع توفر نسخة كهربائية بالكامل لاحقاً.