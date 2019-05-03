عودة بالزمن للوراء: دودج رام تي ركس 1996 سداسية الدفع!

الخليج ٣٦٥ نت – في عام 1996، كشفت دودج عن واحدة من أغرب الموديلات في تاريخها، وهي رام تي ركس ذات الدفع السداسي، والتي اعتمدت على محرك V10 بقوة 497 حصان وعزم دوران 804 نيوتن.متر، بجير أوتوماتيكي أربع سرعات ونظام تعليق هوائي.

لقد كانت بيك اب اختبارية بالطبع للتعبير عن إمكانيات دودج وقدرات موديلاتها على التعامل مع الطرق الوعرة، وقد رأينا سيارة ألمانية مشابهة لها لاحقاً في مرسيدس AMG G63 ذات الدفع السداسي كذلك.

وصرح رئيس كرايسلر السابق، بوب لوتز، آنذاك أن السيارة هي “أول بيك أب خفيفة سداسية الدفع في العالم للاستخدام الشخصي”، مردفاً: “تي ركس هي أسرع وأكثر رشاقة وقدرة على الحمل والسحب والتعامل مع التضاريس الوعرة من أي موديل آخر في فئتها، مع توفير راحة كبيرة للسائق”.

وبينما لم تقم دودج بتحويل السيارة الاختبارية إلى موديل إنتاجي للأسف، تستعد الشركة لطرح بيك أب عالية الأداء بتوجه قريب، وهي رام ريبل TRX، والموجهة لمنافسة فورد F-150 رابتور، لتأتي بمحرك هيلكات الشهير بقوة 707 حصان.. بالطبع لن تأتي بست عجلات مثل البيك أب الاختبارية في 1996، ولكنها أقرب شيء واقعي لها.