سيارات كهربائية ببطاريات سهلة الاستبدال

تمكنت إحدى الشركات الألمانية، من التوصل لتقنية جديدة فى سيارتها الكهربائية الجديدة «سيتي»، تُمكن صاحب السيارة من استبدال بطاريتها، بطريقة سهلة، بعكس ما يحدث فى السيارات الكهربائية الأخرى.

وقامت الشركة بتركيب البطاريات فى درجين بأرضية السيارة، يمكن إخراجهما وخلعهما بهدف إعادة الشحن، كما يمكن أيضا تغيير شكل المقصورة الداخلية لتناسب مهام النقل، فمع خلع المقاعد الخلفية تنشأ مساحة

تخزين تصل سعتها إلى 1200 لتر.

وتحتوى السيارة «سيتي»، على محرك كهربائى بقوة 15 كيلووات، يعمل على المحور الخلفي، ويدفع السيارة بسرعة قصوى 90 كلم/س، فى حين تتيح البطاريات بسعة مجموعها 16 كيلووات ساعة بلوغ مدى سير 160 كلم.

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