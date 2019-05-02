شيفروليه كمارو اس اس 2020 تحصل على تحديثات عصرية

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت شيفروليه كمارو SS على تحديث جديد لموديل 2020 مؤخراً ليضفي عليها عدة لمسات عصرية.

تأتي مقدمة كمارو SS الجديدة مستوحاة من كمارو SS Shock النموذجية التي دشنت بالعام الماضي خلال معرض سيما، وهو ما يعني تغيير مكان شعار شيفروليه بالشبك العلوي مع إضافة فاصل بين الشبك العلوي والسفلي بنفس لون الهيكل، إلى جانب توفير لون أخضر جديد مع مجموعة جديدة من الخصائص التي تسمح للعملاء بتخصيص سياراتهم.

تتضمن هذه الخصائص جناح خلفي بفئات LS وLT مع مصابيح خلفية مظللة وعجلات 20 إنش بفئات LT وLT1 وSS، بجانب مكابس مكابح حمراء أو برتقالية بفئات LT وLT1 وSS كما يمكن الحصول على أحزمة أمان وواقيات للركب باللون الأحمر لكافة الفئات، بجانب مقاعد RECARO عالية الأداء بفئة LT، عجلة قيادة وذراع ناقل مغطاة بالمايكروفايبر المطرز بفئات LT وSS وشعار شيفروليه الأسود مع شارة كمارو بالرفارف بفئة LT، كما أصبحت فئة 3LT تأتي بشكل قياسي مع محرك تيربو 2 لتر وحزم الراحة والإضاءة التي كانت اختيارية قبلاً.

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تم أيضاً إطلاق فئة جديدة باسم LT1، والتي تدمج ما بين تصميم وأداء فئتي SS و1LT، لتأتي بمحرك V8 قوته 455 حصان لتكون أرخص كمارو بهذا المحرك مع سعر يبدأ من 35,000$ (131,250 ريال) متوفرة بنسخ الكوبيه والكشف مع ناقل يدوي قياسي 6 سرعات أو آخر اختياري أوتوماتيكي 10 سرعات، إضافة لإمكانية اختيار وجود غطاء محرك نسخة SS المزود بمنفذ هواء وعجلات 20 إنش SS مع حزمة تقنية اختيارية تضيف شاشة لمسية 8 إنش ونظام Bose الصوتي الفاخر.

هذا وستأتي موديلات LT بمحرك V6 سعة 3.6 لتر بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات مستند على ناقل نسخ كمارو SS و ZL1، وسوف تتوفر موديلات كمارو المحدثة 2020 الجديدة للبيع بداية من خريف العام الجاري، حيث سيتم إنتاجها بمصنع جنرال موتورز في ولاية ميتشيغان الأمريكية.