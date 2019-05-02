لماذا تنحرف سيارتك للجانب عند استخدام الفرامل؟

الخليج ٣٦٥ نت – المكابح لديها العديد من العلامات والتلميحات لتوضيح حالتهم السيئة ودفعك لصيانتهم في أقرب وقت، أحيانا تكون العلامة عبارة عن صوت غير مألوف أو ضعف استجابة الدواسات، ومن العلامات الأخرى المنتشرة والتي لا يلاحظ البعض علاقتها بالمكابح هي ميل السيارة لجانب أو لآخر.

المعتاد عند ضغطك للفرامل هو توقف السيارة سريعاً في خط مستقيم، ولكن في حالات قليلة تنحرف السيارة للجانب عند الكبح، ما قد يشير إلى مشكلة كبيرة في المكابح، لأنها تعني أن قوة الكبح في العجلات الأمامية غير متساوية.

عند تساوي قوة الكبح في كل عجلة أمامية تتوقف السيارة في خط مستقيم، ولكن إذا كانت المكابح ضعيفة في جانب ما أو توقفت عن العمل، فسيؤدي ذلك لميل السيارة عند كبحها لجانب واحد، ما قد يؤدي لحوادث خطيرة.

Advertisements

ما السبب في ذلك؟، أحيانا بطانات الفرامل تتعطل عن العمل بشكل لائق إذا كانت جودتها ضعيفة، ويستمر ضعفها بالتدريج حتى انفصال جزء من مادة الاحتكاك تماماً، ما يجعل البطانة أصغر حجماً وأقل أداءً عند ضغط الدواسة، وبالتالي يؤدي لانحراف السيارة لجانب واحد.

وبشكل عام قد تؤدي المشاكل في مسماك الفرامل Brake Calipers لانحراف السيارة كذلك، في حالة عدم تنظيفهم وصيانتهم بشكل جيد، ما قد يؤدي لخفض قوة الكبح على عجلة واحدة مقارنة بأخرى.

في النهاية تذكر أن تأخذ الموضوع على محمل الجدية، ونظام الكبح هو من أهم أنظمة السيارة إن لم يكن أهمها للسلامة وتجنب الحوادث.