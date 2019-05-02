الغاء نيسان 370Z رودستر بعد موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تقترب نيسان 370Z رودستر من نهاية رحلتها، حيث ستختفي نسخة الكشف من السيارة الرياضية بعد هذا العام، وذلك حسب ما أكده متحدث باسم الصانعة اليابانية بلقاء حديث مع مجلة Motor Authority الأمريكية.

لم تطرأ أي تغييرات كبيرة على 370Z منذ تدشينها في 2009، رغم إطلاق العديد من إصدارتها الخاصة عبر الأعوام، والتي كان أحدثها إصدار 50 عام الخاص الذي دشن بمعرض نيويورك للسيارات 2019 في أبريل الماضي.

حصلت السيارة الرياضية على تحديث بسيط في 2013، مع تقديم العديد من الخيارات لها خلال فترة إنتاجها، رغم بقاء محرك V6 سعة 3.7 لتر كما هو بقوة 332 حصان لعقد كامل في الفئة الأقل، في حين تأتي نسخة نيسمو بقوة 350 حصان وبسعر يبدأ من 47,190$ (176,965 ريال).

هذا وبالنظر إلى عمر 370Z وقلة تطوير نيسان لمنصتها، فمن الواضح أن ذلك أثر في مستقبل السيارة الرياضية ذات المقعدين، خاصة مع المنافسة الكبير من عدة سيارات أخرى مثل فورد موستنج وشيفروليه كمارو اللذان يقدمان قدرة حصانية أعلى بسعر أرخص، إلى جانب قدوم تويوتا سوبرا قريباً للأسواق كذلك، وهو ما ساهم في انخفاض مبيعات 370Z من 13,117 نسخة مباعة بأول عام لها إلى 3,468 نسخة مباعة فقط في 2019، وهو ما يتضمن نسخ الكوبيه والكشف.