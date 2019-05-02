لماذا لدى سيارة اودي الكهربائية صوت محرك مزيف أثناء قيادة أيرون مان لها؟

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إطلاق فيلم مارفل الأكثر انتظاراً وتشوقاً Avengers: Endgame بدور العرض خلال الأسبوع الماضي، حقق الفيلم رقم قياسي جديد كأعلى الأفلام توليداً للأرباح خلال أول أسابيع عرضه، فهو يعد ختام لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين التي استمرت 11 عاماً، كما أنها مثلت التدشين السينمائي الأول لسيارة اودي e-tron GT الكهربائية النموذجية بقيادة توني ستارك “آيرون مان”.

خلال أحداث الفيلم، يقوم توني سيارة e-tron GT بعدوانية أثناء وصوله لمقر الافينجرز كي يجذب انتباه كابتن امريكا، ولكن لاحظ عشاق السيارات هنا إصدار السيارة الكهربائية لصوت مشابه للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما لا يحدث في الواقع بالسيارات الكهربائية الصامتة تماماً، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول سبب ذلك.

تأتي الإجابة من اودي إلى أن العاملين على إنتاج فيلم Avengers: Endgame رأوا أن هناك حاجة لإضافة صوت سيارة حقيقي كي تزداد إثارة وقوة المشهد، حيث أنه في حالة تم عرض السيارة صامتة دون إضافة مؤثرات صوتية لها، فسوف يكون المشهد أقل حدة وتأثيراً، لذا تجاوبت اودي مع صناع الفيلم بتطوير صوت رقمي خاص للسيارة بالتعاون مع صناع الفيلم كي يتوافق بشكل متكامل مع المشهد.

هذا ويشير ذلك إلى أن اودي لم تشوقنا فقط إلى النسخة الإنتاجية من e-tron GT الكهربائية القادمة، ولكن أيضاً إلى نوع الصوت الذي ستوفره كمؤثر خاص في سياراتها الكهربائية المستقبلية، وهو ما يأتي استعداداً للقوانين المستقبلية التي ستلزم السيارات الكهربائية بإصدار صوت أثناء سيرها بالعديد من البلدان حول العالم، حيث أن الصوت المستخدم بالفيلم لن يكون هو نفسه ما سنسمعه من e-tron GT الإنتاجية التي ستدشن بالعام المقبل.