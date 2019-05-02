“بالفيديو” تدشين أحد أطول جسور العالم فوق البحر بالكويت

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير الكويت بمشاركة السيد “لي ناك-يون” رئيس وزراء كوريا الجنوبية والسيد “جيرار لارشيه” رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جسراً أُطلق عليه اسم أمير البلاد السابق الشيخ “جابر الأحمد الصباح” بطول 36 كم فوق البحر وسرعة تصميمية تصل إلى 120 كم/ساعة. وقام بتصميم الجسر مجموعة “سيسترا” الفرنسية ونفذته المجموعة الكورية الجنوبية “هيونداي”، بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية بتكلفة إنشائية 3.6 مليار دولار. ويربط الجسر العاصمة الكويتية بمنطقة الصبية الواقعة في أقصى شمال البلاد والتي تضم مشروع “مدينة الحرير”،وتعمل الكويت على جعلها منطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوسط آسيا وأوروبا، بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 100 مليار دولار. Advertisements يُذكر أن الجسر يُعد رابع أطول جسر في العالم ويختصر الزمن بين العاصمة ومنطقة الصبية من 90 دقيقة إلى 20 دقيقة فقط، وسيُسهم ذلك في تعزيز موقع الكويت على الخريطة التنافسية العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ تحقيقاً لخطتها في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وذلك بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة العالمية.

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