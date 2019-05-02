كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيارات الشيخ زايد".. كتاب يوثق تاريخ "زايد بن سلطان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض المؤلف محمد لقمان علي خان، أجزاء من كتابه سيارات الشيخ زايد، الذي يوثق من خلاله تاريخ الوالد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له زايد بن سلطان، وهذا خلال مقابلة صحفية.

وقال خان إن السيارات كانت تحظى بأفضلية لدى المغفور له الشيخ زايد بين "رولز رويس" الملكية، و«مرسيدس بنز» الجبارة، و«كرايسلر» القوية، أو سيارات الطرقات الوعرة مثل «لاند روفر» و«نيسان باترول» و«وتويوتا لاند كروزر»، إضافةً إلى سيارة «لاغوندا» المذهلة من «آستون مارتن».

وقال إن المغفور له الشيخ زايد كان يحب أيضا سيارات «رولز رويس»، لاسيما تلك التي من طراز «فانتوم».

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إمكانات

أما عن تفضيله للسيارات الكبيرة الواسعة ذات الدفع الرباعي فذلك لإمكاناتها في الوصول إلى المواطنين الذين يقومون في المناطق الصحراوية، واستطلاع أوضاعهم وشكاويهم، والاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التنموية البعيدة الرملية، وفق خان.

وولدت فكرة تأليف الكتاب عام 2018، أي في «عام زايد»، حين أراد المؤلف تسليط الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد في كتاب يروي علاقته بعالم السيارات.

لا يمكن أن يتطرق المؤلف للوالد المؤسس دون إبداء الإعجاب الذي كانت تطبعه دبي في نفسه خلال كل زيارة له، حيث قرر أن يجعلها موطنه الثاني، مؤكدا: "الإمارات كانت تشكل محطة بارزة أثناء تنقلي بين بريطانيا والهند أيام الدراسة، إذ كنت ألتقي إخوتي وبعض أفراد عائلتي".