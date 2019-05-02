ما سبب تواجد النفق في أرضية السيارة أمام المقاعد الخلفية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى الشركات المصنعة للسيارات حول العالم إلى تجهيز السيارات الجديدة بأحدث وسائل الرفاهية من أجل راحة قائد السيارة والركاب، ومن التجهيزات الأساسية التي تعتني بها الشركات هي المقاعد، ودائماً ما تبحث في كيفية جعلها أكثر راحة للركاب، لكن دائماً ما يعاني الأشخاص عند ركوبهم على المقعد الوسطي في الصف الثاني من السيارة.



ويرجع سبب معاناة الركاب من هذا المقعد من النفق الذي يكون تحت قدم الراكب مما يعيق راحته بصورة كبيرة، فما هو سبب هذا النفق في جميع السيارات وسبب ارتفاعه الكبير خاصة في سيارات الدفع الخلفي؟

في الواقع هذا النفق له أهمية كبيرة في عملية تجهيز السيارات وله استخدامات متعددة، حيث أنه يرتفع بصورة أكبر في سيارات الدفع الخلفي عن السيارات ذات الدفع الأمامي، كي يوصل المحرك الأمامي بالإطارات الخلفية عبر عمود الكردان.

كما يتواجد هذا النفق في السيارت ذات الدفع الأمامي لكن مع ارتفاع أقل، بسبب تواجد نظام العادم به، كي يبتعد عن المطبات وما إلى ذلك، ولا يتضرر بالاحتكاك بهم.

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أما في السيارت ذات الدفع الرباعي، فإن هذا النفق يتواجد بها من أجل احتواء أسلاك المكابح والأجزاء الميكانيكية الهامة به، ولكي تبتعد أيضاً عن المطبات المرتفعة وتضاريس الأرض.

وعلى الرغم من محاولة الشركات المصنعة للسيارات في خفض هذا النفق من أجل راحة الركاب في السيارات الحديثة، إلا أنه يظل متواجد دائماً في هذا المكان من السيارات، وتظل معاناة الركاب منه.