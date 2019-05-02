الخليج ٣٦٥ نت – امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو سيحصل على تويوتا سنشري كشف خاصة في حفل تتويجه، ويُذكر أن ناروهيتو سيصعد للامبراطورية عقب تنحي والده أكيهيتو يوم الأربعاء.
وطلب الامبراطور الجديد من تويوتا بناء سنشري مكشوفة السقف ووحيدة من نوعها للمناسبة، لتكون أول سنشري كشف على الإطلاق في تاريخ تويوتا.
ويُذكر أن تويوتا سنشري الأخيرة مبنية على الجيل السابق من لكزس LS هايبرد وتتمتع بتصميم كلاسيكي أنيق، وقد تم طرحها العام الماضي في اليابان بمحرك V8 هايبرد سعة 5.0 لتر بقوة إجمالية 425 حصان وعزم دوران 510 نيوتن.متر، وتهتم تويوتا بتصنيع السيارة الفاخرة وإتقان جميع تفاصيلها لدرجة أنها تنتج 50 نسخة فقط شهرياً بسعر يعادل 674,000 ريال.
آخر مناسبة كبيرة لولي العهد ناروهيتو كانت في 1993 وقت زواجه بالأميرة ماساكو، ليستخدم وقتها رولز رويس كورنيش كشف سوداء.. والآن سيعتمد ناروهيتو على الصناعة اليابانية للاحتفال بامبراطوريته الجديدة، مع نيته استخدام تويوتا سنشري عادية لتنقلاته اليومية عقب التتويج الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر امبراطور اليابان الجديد سيحصل على سيارة خاصة من تويوتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.