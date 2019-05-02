“بالصور” تدشين أول أكاديمية طيران عالمية في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – دشن صاحب السمو الملكي الأمير “سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز” رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للطيران “طيران” اليوم، أول أكاديمية طيران عالمية في المملكة مقرها الرسمي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات المشاركة في تأسيسها.

وقال سموه: “إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وبما حباها الله من موقع استراتيجي وقوة اقتصادية متينة تواصل مسيرة البناء والتطوير في مختلف المجالات وخاصة الطيران، من خلال استكمال المطارات ودعم البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية”.

وتأتي الأكاديمية لتقوم بدورها في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية تدريباً عالمياً وفق أعلى المعايير الدولية بما يتواءم مع أهداف الوطن المستقبلية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبنائه، حيث أن الأكاديمية ستقوم بتدريب 1,650 متدرباً سنوياً، منهم 1,200 متدرباً في صيانة الطائرات و450 طياراً، مما يجعلها أكبر مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وبهذا ستقدم 8,800 طيار و11,700 فني صيانة طائرات في القطاع المدني والعسكري خلال السبع سنوات القادمة”.

وأشار السيد “أحمد لنجاوي” الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى أبرز الأهداف المتعلقة برؤية 2030 والمتمثلة في، تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتقديم خدمات التدريب لقطاع الطيران داخل المملكة؛ للحد من تكاليف التدريب في الخارج بما يقارب 40%، وتوفير المزيد من الوظائف لأبناء الوطن في أحد أهم القطاعات نمواً وجذباً اليوم.

Advertisements

يُذكر أن الأكاديمية أُنشئت بمبادرة وطنية رأسها الأمير “سلطان بن سلمان”، بمساهمة مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين على مستوى المملكة، ممثلين في نادي الطيران السعودي، شركة أرامكو السعودية، وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الخطوط الجوية العربية السعودية، هيئة المدن الاقتصادية، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني.