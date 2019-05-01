كيا تبدأ تطوير كروس اوفر صغيرة رباعية الدفع

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا عن عزمها طرح كروس أوفر صغيرة بدفع رباعي في المستقبل القريب، وقد أثبتت الإحصاءات أن موديلات الكروس اوفر بدفع رباعي تحظى بمبيعات أعلى من الموديلات الأخرى في الفئة.

وتطرح كيا حالياً موديل سول الصندوقي الذي يقف في المنتصف بين السيدان والكروس اوفر، ولكن لا يوجد نسخة دفع رباعي لسول.. ويرتكز الجيل الثالث الجديد من السيارة على منصة B-C لهيونداي-كيا، وهي نفس منصة هيونداي كونا الجديدة، والتي توفر دفع رباعي بالفعل.

للوقت الحالي تؤمن كيا أن سول تلعب دوراً جيداً في الأسواق كمدخل للشركة في هذه الفئة، وصرح مايكل كول، مدير العمليات لذراع كيا الأمريكية: “لقد صممنا كيا لتوفير عدد واسع من النسخ التي تناسب الكثير من الأذواق والاهتمامات، لتشمل نسخة X-Line الوعرة المناسبة للطرق الوعرة”.

ويُذكر أن أكثر السيارات مبيعاً في الولايات المتحدة في فئة الكروس أوفر الصغيرة تتوفر بدفع رباعي، مثل جيب كومباس المتربعة في المركز الأول، وسوبارو كروس تريك في المركز الثاني، وهيونداي توسان في المركز الثالث، لذا من المنطقي أن تهتم كيا بطرح موديل دفع رباعي في هذه الفئة لإثارة المزيد من الاهتمام في مجالها.