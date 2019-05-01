وزارة الصحة: سكان المملكة يستخدمون السيارة أكثر مما ينبغي

الخليج ٣٦٥ نت – قال الدكتور “صالح الأنصاري” مستشار وزير الصحة المشرف العام على مركز تعزيز الصحة على هامش تدشين مبادرة #الرياض_العاصمة_النشطة، أن سكان المملكة يستخدمون السيارات أكثر مما ينبغي، حتى في المشاوير القصيرة والقريبة التي لا ينبغي استخدامها فيها، مطالباً بالاستغناء عنها والمشي أو استخدام الدراجات لتعزيز الصحة البدنية.

وأشار الأنصاري إلى أنه بعد افتتاح مشروع المترو سيصبح المشي ظاهرة طبيعية لدى السكان، وهذا سيحقق رؤية وزارة الصحة في تقليص الأمراض المزمنة، ورفع معدل عمر الإنسان من 74 إلى 80 سنة، وهذا لن يتم في المستشفيات من خلال ترميم جسم الإنسان، بل بممارسة الرياضة وتعزيز الصحة والوعي بالتغذية السليمة، فالمشي وقيادة الدراجات رياضتان أساسيتان ستثمران عن نتائج فعالة في تعزيز الصحة.

وتأتي مبادرة “#الرياض_العاصمة_النشطة” بالتعاون بين “دراجتي السعودية” و”مشاة الرياض”، لاستهدف 4 ملايين مواطن ومقيم من جميع فئات المجتمع في المملكة بنهاية عام 2030؛ مساهمة في تحقيق بعض أهداف التحول الوطني لكلاً من الوزارات التالية:

وزارة الصحة:

تحسين خدمات الصحة العامة. التركيز على السمنة والتدخين.

الهيئة العامة للرياضة:

زيادة نسبة ممارسة الرياضة إلى 40%. رفع نسبة السعوديين الممارسين للأنشطة الرياضية من عمر 11 فما فوق من 10% إلى 24%.