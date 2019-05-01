"غبور" تعلن عن تخفيضات على أسعار "هيونداي" تصل إلى 25 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني أقرت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، وكيل علامة هيونداي الكورية في مصر، تخفيضات جديدة على قائمة أسعار سياراتها لشهر مايو. على قائمة أسعار سياراتها لشهر مايو. وشملت التخفيضات طرازي "إلنترا فيس ليفت"، Advertisements التي انخفضت بحوالي 15.1 ألف جنيه، و"كريتا"، التي تراوحت خصوماتها بين 20 إلى 25 ألف جنيه، وتنشر"سيارات الوفد"، قائمة بالأسعار الجديدة، للطرازين:

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