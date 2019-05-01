الوفاق توقع اتفاقية مع يوربكار تسمح للعملاء استئجار أي سيارة حول العالم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الوفاق لتأجير السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط عن شراكة تعاون استراتيجي مع شركة “Europcar” العالمية والرائدة على مستوى أوروبا والمدرجة في بورصة “يورونكست” باريس.

وتتضمن الاتفاقية التي يبدأ العمل بها في الأول من مايو- ايار 2019 والتي تم توقيعها في فندق ريزيدنسز شذا الرياض توفير خدمات أفضل وأكثر لعملاء الشركتين من خلال خدمة عملاء “الوفاق في جميع فروع “Europcar” حول العالم، وكذلك خدمة جميع عملاء Europcar” في جميع فروع الوفاق في المملكة العربية السعودية.

وتنصّ الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض على تقديم الخدمة لعملاء الشركتين بكل سهولة في أكثر من 140 دولة حول العالم وفي أكثر من 80 فرعًا داخل المملكة العربية السعودية وفي جميع مطاراتها. وتشمل الخدمات المقدّمة الحجز والدفع عبر الموقع والتطبيق بما يضمن للعملاء سهولة الحصول على خدمات التأجير بشكل مضمون وميسّر وآمن.

ورحّب السيد ناصر القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق بهذه الشراكة الجديدة مع شركة “Europcar” والتي تأتي منسجمة مع توجهات الوفاق في وضع مصلحة العملاء بالمقام الأول مع الالتزام بتقديم خدمة تأجير تضمن كسب رضاهم، إذ يمكن للعملاء من خلال هذه الشراكة الاستفادة من مزايا عضوية الوفاق (أميالي) وغيرها من المميزات، وتوسع شبكة فروعها خارجيًا مع ضمان الجودة والأسعار والحصول على خدماتٍ مميزة.

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وأكّد السيد ناصر القحطاني أن الوفاق التي تملك أكثر من 80 فرعًا داخل المملكة العربية السعودية ستواصل مسيرتها الناجحة والتي انطلقت منذ أكثر من تسعة عشر عامًا في تقديم خدمة تأجير السيارات بشكل أكمل لتوفير كل ما يحتاجه العميل وهذا يكمن في تعدد خياراتها وقوّة انتشارها لتكون السبّاقة دائمًا في خدمة العملاء تحت شعار (راحتكم تبدأ من خدماتنا).

ومن جانب آخر، عبّر السيد ماركوس بيرنهارت من “Europcar” عن سعادته بالإعلان عن شراكة التعاون مع الوفاق كواحدة من كبرى الشركات المتخصصة في المملكة العربية السعودية وشركة “Europcar” التي تتميز بخدماتها المتعددة والمتميّزة والتي تغطي أكثر من 140 دولة والتي ستكون أيضًا متاحة لعملاء الوفاق.

وأشار السيد ماركوس بيرنهارت إلى ان “Europcar” حققت تفوقًا في أعمالها على مستوى العالم بخدمات تأجير السيارات، وتفخر أيضًا بأنها تسهّل التنقل في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة واسعة وخدمات متعددة ورسالة واضحة لجميع موظفيها والتي تتمحور حول رضا العملاء على الدوام.