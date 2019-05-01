تدشين اول مصنع عربي لانتاج السيارات في الامارات

الخليج ٣٦٥ نت – شهد مجمع دبي للاستثمار (2) افتتاح شركة “ساند ستورم” مصنعاً لتصنيع سيارات الدفع الرباعي بطاقة إنتاجية تصل لنحو 13 ألف سيارة قابلة للزيادة خلال المرحلة الأولى، ويُعد هذا أول مصنع إماراتي عربي يقوم بتصنيع أنواع مختلفة من سيارات الدفع الرباعي بمكونات محلية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وفي غضون 4 سنوات فقط ستصل نسبة التصنيع إلى 80% محلياً.

وكشفت الشركة عن طرح أول سيارة دفع رباعي إماراتية الصنع تحت اسم “الريم” في الأسواق المحلية والعربية نهاية العام الجاري، كما أعلنت عن تدشين سيارة “إس 24″، وهي من نوع بيك أب دبل كابين، وستأتي السيارات التي سيتم انتاجها بمواصفات خليجية وإماراتية تتجنب العيوب الموجودة في السيارات الأخرى التي لا تتناسب مع البيئة الصحراوية، كما أن أسعار السيارات تستهدف ذوي الدخل المتوسط؛ تحقيقاً لرؤية الإمارات 2030.

وقالت الدكتورة “ماجدة العزعزي” المدير التنفيذي لشركة “ساند ستورم”: “يعد المصنع النواة الأولى لبناء قاعدة لصناعة السيارات في المنطقة، والتي بدورها ستستقطب المصنعين الأجانب في قطاع صناعة السيارات بالدولة، ما يساعد على تنمية قطاع الصناعة محلياً والعمل على نقل التكنولوجيا والمعرفة فيه والعمل أيضاً على جعل الإمارات تلعب الدور القيادي بالمنطقة في هذا القطاع”.

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ويُعد المصنع فرصة لدعم التنوع الاقتصادي في الدولة، وجاء تأسيسه بعد الدراسة والتصميم على إنتاج أول سيارة إماراتية، وتم ذلك من خلال إبرام تعاقدات وشراكات مع مصنعين عالميين من أوروبا وشرق آسيا طوال السنوات السبع الماضية.

يُذكر أن هناك خطة لدى الشركة لإنشاء مصنع ثانٍ للسيارات بالدولة في أبوظبي قريباً على مساحة 150 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة متعددة الاستخدام سنوياً، كما سيكون مصنع الشركة في دبي مخصصاً في المستقبل لإنتاج السيارات تحت الطلب والسيارات الكهربائية والتي يجري إنتاجها من قبل شركة “ساند ويفز” التي تعتبر شريكاً رئيسياً لشركة “ساند ستورم”، وستُعرض أول سيارة كهربائية في إكسبو 2020.