كريستيانو رونالدو قد يكون مالك بوجاتي لافواتيور نوار اغلى سيارة في العالم!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تدشين بوجاتي لافواتيور نوار كنسخة وحيدة في العالم بمعرض جنيف الماضي، حصلت السيارة الفريدة فوراً على لقب أغلى سيارة في العالم نظراً لسعرها البالغ 19 مليون دولار (71 مليون ريال).

أشارت التقارير الأولية لكون رئيس مجموعة فولكس واجن السابق، فرديناند بيتش، هو المالك السري للهايبركار، وذلك حتى كشف تقرير حديث من جريدة Marca الإسبانية إلى أن المالك الحقيقي للسيارة الوحيدة من نوعها هو نجم عالم كرة القدم المشهور دولياً، كريستيانو رونالدو.

يذكر أنه في حالة صحة تلك المعلومات، فسوف يتوجب على كريستيانو الإنتظار حتى عام 2021 كي يتسلم سيارته، نظراً لأن السيارة التي كشفت عنها بوجاتي بمعرض جنيف الماضي كانت للعرض فقط دون تصميم للمقصورة بعد، وذلك حيث أن العمل قد بدأ على السيارة منذ 6 شهور فقط، في حين سوف يستغرق الانتهاء من تصنيعها عامين ونصف.

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هذا ويجدر بنا الإشارة لكون لافواتيور نوار تعد نسخة حديثة من سيارة تايب 57 C اتلانتيك الكلاسيكية المعروفة، والتي حصلت سابقاً على لقب أجمل سيارة في العالم، في حين ستأتي أغلى سيارة في العالم بنفي محرك بوجاتي شيرون من نوع W16 رباعي التيربو بقوة 1,500 حصان وعزم 1,600 نيوتن.متر، وهو ما سيتلائم مع مجموعة لاعب نادي يوفنتوس الشهير نظراً لامتلاكه اثنين من طرازات بوجاتي الأخرى الأكثر تميزاً مثل فيرون جراند سبورت التي اشتراها بعد فوز البرتغال في الكأس الأوروبي، بجانب امتلاكه إحدى نسخ شيرون.